В среду, 16 декабря, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

За соответствующий законопроект проголосовали 303 народных депутата.

Отмечается, что к дополнительным финансовым и материальных затратам из государственного бюджета это не приведет. Соглашение необходимо для формирования качественно новой правовой основы отношений между Украиной и Соединенным королевством.

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Положения раздела IV соглашения предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне не ниже, чем сегодня установлен режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Предусмотрено постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Британией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины. Графики являются асимметричными. Таможенная пошлина для Украины не будет применяться с 2023-го, тогда как ввозная пошлина для королевства не будет применяться с 2026 года.

Устанавливаются беспошлинные тарифные квоты Британии для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украина должна установить тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотреть дополнительные объемы для еще двух.

Другим институциональным механизмом, предусмотренным соглашением, является Торговый комитет. Он будет состоять из представителей сторон на наиболее приемлемом уровне для решения всех вопросов свободной торговли между государствами.

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