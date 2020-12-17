В Черновицкой ОГА прошла срочная эвакуация: что произошло [ Редактировать ]
Правоохранители получили анонимный звонок о минировании здания, где находится руководство Черновицкой области. Работников пришлось эвакуировать.
На место инцидента отправились службы экстренного реагирования. Граждан призывают проявить понимание в связи со сложившейся ситуацией.
Сейчас правоохранители проводят эвакуацию людей из мест возможной опасности, проверяют здание на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов. Просьба к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее мы писали, что в столице "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает полиция.
Кроме того, в Киеве заминировали телеканал NewsOne . Сотрудников пришлось срочно эвакуировать из здания. Об этом говорится на сайте телеканала.
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