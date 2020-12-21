США помстяться Росії за масштабні хакерські атаки на свої компанії та держустанови. За даними Ройтерс, варіанти адекватної відповіді наразі обговорюють в оточенні Джо Байдена.

Окрім фінансових санкцій, ідеться також про ймовірність зламів російської інфраструктури. Нагадаю, минулого тижня у США підтвердили кібератаки з боку росіян на низку урядових ресурсів та приватних компаній.

Загалом постраждали з півсотні організацій - зокрема американські міністерство фінансів, торгівлі та енергетики. У Кремлі усі звинувачення відкидають.