Святкова атмосфера дісталася навіть до Саудівської Аравії. Люди прикрашають ялинки і готують подарунки. Хоча ще кілька років тому все це було під забороною. Що змінилося? І куди Санта Клаусу досі зась? Дивіться в наступному сюжеті.

Ялинки, іграшки, дощик і навіть північні олені. Для українців звична різдвяна атрибутика. А для жителів Саудівської Аравії дивовижа. Чимало хто на передноворічному ярмарку - уперше у житті.

Ніколи не думала, що побачу ялинки в Ріяді. А тепер ось сама купую. З'ясувалося, вони не дуже дорогі. А ще вибір Іграшок і гірлянд величезний. Хочеться скоріше нести все це додому і прикрашати оселю.

Ще кілька років тому знайти таку крамницю у саудівській столиці було б неможливо. У країні суворі релігійні правила. Іслам єдина офіційна релігія, тому публічне святкування Різдва довго було під забороною. Адже це християнське свято, до того ж пропагує "культ особистості" Ісуса Христа. А це, за мусульманською доктриною, неприйнятно. Тож мігранти-християни, а їх у країні майже 2 мільйони, святкували "підпільно" у себе вдома, аби не привертати увагу релігійної поліції.

Мері, мігрантка з Лівану:

Раніше мої друзі їздили по ялинки в сусідні країни - Сирію та Ліван. Бо тут їх придбати було неможливо. А привезти можна було хіба що морем. В аеропорту могли конфіскувати.

Протягом останніх трьох років у консервативному королівстві впроваджують реформи. Наслідний принц Мухамммед бін Салман почав боротьбу з радикальним ісламом. Зі шкільних підручників прибрали образи в бік християн і юдеїв. На концерти й у кінотеатри жінкам дозволили ходити разом із чоловіками. Різдвяна атмосфера - ще одне свідчення більшої свободи в країні.

Омар, менеджер магазину подарунків:

Цьогоріч був значно вищий попит на прикраси до Геловіну, тепер - на різдвяну символіку. Тож ми намагаємося задовольняти потреби покупців.

З релігійних міркувань Різдво заборонене також у Брунеї - святкування може вартувати п'яти років за ґратами. Покарати за ялинку можуть і в Північній Кореї - там західні традиції вважають інструментом психологічної війни проти політики партії.