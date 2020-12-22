Тест-системи в Україні діагностують усі штами коронавірусу. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. Натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу, і всі їх коректно визначають тест-системи, які використовують в Україні.

Також Кузін наголосив, що так званого "британського штаму" в Україні не реєстрували. Нагадаю, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу. Він на 70 відсотків заразніший, ніж інші види цієї недуги.