У МОЗ не підтвердили наявність "британського коронавірусу" [ Редактировать ]
Тест-системи в Україні діагностують усі штами коронавірусу. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. Натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу, і всі їх коректно визначають тест-системи, які використовують в Україні.
Також Кузін наголосив, що так званого "британського штаму" в Україні не реєстрували. Нагадаю, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу. Він на 70 відсотків заразніший, ніж інші види цієї недуги.
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