Усе через виявлений у Лондоні та у його околицях новий штам ковіду

Велика Британія опинилася в ізоляції. Усе через виявлений у Лондоні та у його околицях новий штам ковіду. Щойно новина облетіла світ, інші країни, і не лише європейські, почали забороняти рейси з Британії.

Про хаос на кордонах та потенційну небезпеку нового штаму розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Термінали закриті, рейси скасовані. Світ відправляє Велику Британію у вимушену самоізоляцію. Все більше країн скасовують транспортне сполучення із королівством. Серед них десятки найближчих європейських сусідів, і навіть далекі Канада та Гонконг. Інші - або вимагають карантину, як Греція та Кіпр, або негативного тесту, як Іспанія.

Софія Чан, міністр охорони здоров'я Гонконгу:

Це не просто скасування літаків із Британії. Не зможуть потрапити до Гонконгу й ті пасажири, які перебували в Британії транзитом понад дві години. Звісно, наша мета - не дати новому вірусу потрапити до Гонконгу.

Нова мутація коронавірусу призвела до справжнього хаосу у світі. Люди не просто вимушені змінювати різдвяні плани, але й виявляються заблокованими у чужих країнах. Ці пасажири із Лондона провели ніч у німецькому аеропорту, бо чекали на результати своїх тестів на коронавірус.

Роберт Едвардз, житель Великої Британії:

Я дуже стривожився, коли почув новини. У мене був квиток на літак у вівторок, але я не знав, скасують його чи ні. Тому швиденько купив останній квиток на цей рейс, щоби врешті потрапити додому.

У Великій Британії навіть не могли уявити таких масштабних наслідків, коли виявили новий штам коронавірусу у жовтні. Мутації це доволі звична річ. І нинішній вірус існує у 25 варіантах. Зазвичай вони лише послаблюють дію початкового штаму. Але цього разу є начебто підстави вважати, що новий варіант на 70% швидше поширюється серед населення.

Саймон Кларк, професор з клітинної мікробіології в університеті Редінгу:

Це може призвести до того, що менш агресивний, менш потужний вірус інфікує більше людей. А отже ще більше навантажить нашу систему охорони здоров'я, наші лікарні.

Вже очевидно, що нова мутація не призводить до важчого перебігу COVID-19. Але пандемія знову сягнула піку у більшості країн світу. Тож ризикувати збільшенням кількості пацієнтів країни не ризикують. Щоправда, новий штам уже встиг дістатися до Нідерландів, Данії, Італії та навіть на інші континенти - Австралію та Південну Африку.

Грант Шаппс, міністр транспорту Великої Британії:

Так, ми виявили цю мутацію першими. Але її вже зафіксували в інших країнах, зокрема й тих, що скасували сполучення із Британією. У Нідерландах, приміром, зараз набагато гірша ситуація із коронавірусом. І скоро люди зрозуміють, що це запізніла реакція, новий штам вже є у їхніх випадках інфікування.

Київ поки що не припиняв сполучення із Британією. Але посольство у Лондоні радить українцям уникати поїздок до Сполученого Королівства. Тим паче, що вже очевидні наслідки теперішнього штаму. За тиждень кількість нових випадків зросла удвічі до майже 36 тисяч на день. І більшість країни, по суті, повернулася у локдаун.