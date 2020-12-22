М'який карантин не спрацював. Треба - посилити. Швеція оголосила про нову стратегію боротьби з COVID-19. Країна до останнього уникала жорстких обмежень.

Та зрештою шведська влада визнала: їхня модель - провалилася. Бо лікарні захлинаються від потоку пацієнтів, а кількість смертей - вражає. Тож у Стокгольмі вперше за час пандемії - закликали городян носити маски. Більше розкаже Олена Абрамович.

"Ми програли і це - жахливо" - такі слова прозвучали в різдвяному привітанні до нації з вуст шведського короля. У щорічному зверненні монарх визнав: стратегія країни щодо COVID-19 була провальною. Кількість смертей - близько 8 тисяч у 10-мільйонній країні у рази вища, ніж у найближчих сусідів.

Карл Густав, король Швеції:

Думаю, що ми програли. Багато людей загинуло, і це жахливо. Ми не змогли їм допомогти, це дуже сумно, просто страшенно сумно. Шведський народ постраждав надзвичайно тяжко. На жаль. Моторошно говорити про це.

Ці одкровення короля шведське телебачення оприлюднило за кілька днів до повної версії різдвяного інтерв'ю. І хоча монарх наразі не має особливого впливу на політику країни, уряд відреагував миттєво.

І оголосив кардинальні зміни у стратегії боротьби з епідемією. Уперше за час пандемії громадян попросили носити маски. Хоч і наголосили: повного захисту вони не гарантують.

Йоган Карлсон, генеральний директор Агентства охорони здоров'я Швеції:

Що більше людей не носять масок та мають симптоми, то більший ризик. Водночас ми не повинні вірити в забобони, буцімто вони мають ефект.

Передусім одягати маски рекомендують у громадському транспорті в час пік. Окрім рекомендацій, з'явились і офіційні заборони, чого уряд довго уникав робити. Закриваються всі басейни, спортивні центри й музеї. Ресторани продовжують працювати, але з обмеженнями.

Стефан Левен, прем'єр-міністр Швеції:

Максимальна кількість людей за столиком у ресторані буде зменшена до чотирьох. Продавати алкоголь у закладах заборонено після 8 вечора з 24 грудня.

Після Різдва діти віком від 16 років навчатимуться онлайн. А підприємствам рекомендують перевести частину працівників на роботу з дому. І такі поради від уряду для шведів це разючі зміни. Досі тут не було жорстких меж і локдаунів.

Навесні суспільство підтримувало такі кроки влади. Восени ж з приходом другої хвилі, якої, за словами епідеміологів, узагалі не мало би бути, звучить усе більше розчарувань. Та в уряді переконують: усе робили правильно.

Стефан Левен, прем'єр-міністр Швеції:

Дуже жорсткий локдаун не протривав би довго, бо люди просто би перестали його дотримуватися.

Шведська модель певний час здавалась успіхом на тлі решти Європи. Навіть суворі локдауни не допомогли уникнути другої хвилі Німеччині, Франції чи Іспанії, де смертність вища за шведську.

Проте тепер медична система країни на межі колапсу: лікарні переповнені, медики звільняються. І уряд змушений просити допомоги в сусідів - Норвегії та Фінляндії.