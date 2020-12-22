Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников новым снимком. В кадре, где она позирует в мини-платье, ее ноги получились очень длинными. Новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке ведущая в черном платье с глубоким вырезом. Красные губы дополнили образ звезды.

"Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась...платье тут не при чем", - поделилась с подписчиками звезда.

Фанатам понравился такой смелый наряд звезды. Они оставляют под новым фото множество комментариев, восхищаясь фигурой Леси.

"Шикарна", "Красотка", "Эти ноги, прсто ммм", "Ноги! Ноги! Какие ноги!", "Леся, как всегда, шикарно!", "Красотка просто", - написали подписчики под постом.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

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