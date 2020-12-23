Опозиція Боснії вимагає відставки Мілорада Додика через подарунок [ Редактировать ]
Через скандал з українською іконою боснійська опозиція вимагає відставки Мілорада Додика. Нагадаю, президент Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії та Герцеговини, подарував російському міністру закордонних справ трьохсотрічний образ із Луганська.
Поки що ані сам Мілорад Дотик, ані його партія ситуації з українською іконою не прокоментували. Проте в країні це викликало великий суспільний резонанс. А в російському МЗС заявили, що повернуть імовірно крадений подарунок Боснії.
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