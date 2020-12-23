В среду днем, 23 декабря, в столице Украины, Киеве, пошел снег. На улице минусовая температура, поэтому осадки не таят, а интенсивно "окутывают" город.

В социальных сетях пользователи активно скидывают снимки и видео с улицы.

Тем временем, дороги сковали пробки. А в КГГА рассказали, что коммунальщики работают над устранением проблем из-за осадков, на дорогах уже начались осложнения.

Снегом засыпает, как центр города, так и спальные районы на Левом берегу.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о чрезвычайной опасности.

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