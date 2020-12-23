В среду, 23 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, который заболел COVID-19, идет на поправку. Состояние его здоровья улучшается. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает bfmtv.

В сообщении говорится, что состояние здоровья Макрона "показывает признаки улучшения". Более подробной информации предоставлено не было.

Отметим, Макрон изолирован в президентской резиденции Ла Лантерн в Версале. Именно оттуда он дистанционно ведет переговоры с иностранными лидерами, а также принимает участие в заседаниях Совета министров.

Ранее сообщалось, что во Франции вводят комендантский час. Он начал действовать со вторника, 15 декабря. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

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