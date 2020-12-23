COVID-19 у Макрона: появились подробности о состоянии президента [ Редактировать ]
В среду, 23 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, который заболел COVID-19, идет на поправку. Состояние его здоровья улучшается. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает bfmtv.
В сообщении говорится, что состояние здоровья Макрона "показывает признаки улучшения". Более подробной информации предоставлено не было.
Отметим, Макрон изолирован в президентской резиденции Ла Лантерн в Версале. Именно оттуда он дистанционно ведет переговоры с иностранными лидерами, а также принимает участие в заседаниях Совета министров.
Ранее сообщалось, что во Франции вводят комендантский час. Он начал действовать со вторника, 15 декабря. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Франции сдал тест на COVID-19 после выявления первых симптомов
Комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00
Он умер на 95 году жизни в своем имении в департаменте Луар и Шер
Кабинет министров предлагает внести изменения в закон
В преддверии застолья, предлагаем вам узнать, чем нельзя закусывать этот напиток