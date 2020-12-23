В очікуванні капіталу. Уряд розробляє програму залучення великих грошей в Україну - так звані "інвестиційні няні". Тим, хто вкладе в нашу державу понад 20 мільйонів євро, обіцяють пільги й допомогу.

Та як це працюватиме? І чи не перетвориться на лобіювання інтересів окремих інвесторів?

Уперше про "інвест-нянь" рік тому заговорив Володимир Зеленський на форумі в Давосі. Тоді український президент обіцяв податкові пільги всім, хто інвестує в Україну.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України.

А далі були підготовка законопроекту та довгий розгляд у парламенті. Затвердити документ вдалося лише з другої спроби.

"За". Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.

І хоча документ доопрацьовували в парламентському комітеті, в експертів усе одно до закону чимало запитань.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Цей законопроект істотним чином звужує галузі інвестування. Таке враження, що він писався під конкретних гравців, з якими домовлено, що вони будуть в Україну заводити гроші, а так ідеться про переробну галузь, про добування корисних копалин, про логістику і складське господарство і побудову медичних клінік, але там не звучить наприклад аграрне виробництво.

Правила прозорі для усіх, - стверджують в урядовому інвестиційному офісі. Запевняють: вітчизняних та іноземних компаній, які інвестують в Україну понад 20 мільйонів євро і створять не менше вісімдесяти робочих місць у певному регіоні - підтримуватиме держава.

Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу із залучення інвестицій:

Така підтримка у вигляді підтвердження комунікацій, зменшення податків, звільнення від в'їзних мит в Україну, підведення до інфраструктурних об'єктів, забезпечення таких об'єктів для інвестиційних проектів. Ми будемо "брати за руку інвестора" і вести його до органів державної влади, до органів місцевого самоуправління, домовлятися про те, яку державну підтримку можна надати.

Та експерти вже не виключають, що цей проєкт може перетворитися на лобіювання інтересів великого бізнесу.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Можна говорити про вибірковість умов, про їх нерівність, і викривлення конкуренції в майбутньому. Ну і безумовно, коли держава говорить що цього інвестора, бо він інвестував 20 мільйонів євро "я проведу по всіх кабінетах за руку", а цей - хай сам барахтається, - це можна сказати несправедливо і порушує принципи рівності і рівності оподаткування і принципи рівності всіх платників податків.

В уряді ж запевняють: в законі прописані чіткі умови співпраці між державою та інвесторами, і йдеться лише про консультації і пільги, а не лобізм інтересів за гроші.