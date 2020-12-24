Уряд Італії шукає інженера, який зможе відбудувати Колізей. Відновити хочуть підлогу, щоб відвідувачі могли не лише бачити підвальні приміщення, а й відчути масштаби арени, стоячи в самому центрі сцени.

Приймати заявки проєктів уже почали - витратити на реконструкцію хочуть понад 18 мільйонів євро. Почати роботу уряд планує вже наступного року.