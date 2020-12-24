Санта Клаус офіційно вирушив роздавати різдвяні подарунки [ Редактировать ]
Санта Клаус офіційно вирушив роздавати різдвяні подарунки. Він записав звернення зі своєї резиденцій у фінському місті Рованьємі, що за полярним колом. Побажав усім здоров'я, а також зустрітися з рідними, з якими доводилось розлучатися через пандемію.
На санях з оленями Санта рушив у навколосвітню подорож. Традиційно до його рідного містечка взимку приїжджають тисячі туристів. Але цьогоріч відвідувачів було зовсім небагато.
Санта Клаус:
Ми пережили складні часи. Зараз - пора відпочити і згадати про рідних. Ніхто не залишиться самотнім. Зустрічі приносять нам задоволення, тому багато дітей казали мені, що хочуть проводити більше часу з батьками. Усім бажаю щасливого і мирного Різдва. Будьте здорові та пам'ятайте про всі важливі рекомендації
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