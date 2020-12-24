Санта Клаус офіційно вирушив роздавати різдвяні подарунки. Він записав звернення зі своєї резиденцій у фінському місті Рованьємі, що за полярним колом. Побажав усім здоров'я, а також зустрітися з рідними, з якими доводилось розлучатися через пандемію.

На санях з оленями Санта рушив у навколосвітню подорож. Традиційно до його рідного містечка взимку приїжджають тисячі туристів. Але цьогоріч відвідувачів було зовсім небагато.

Санта Клаус: