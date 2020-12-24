З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі [ Редактировать ]
З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі, якій понад 330 років. П'ятдесятирічного громадянина Болгарії прикордонники затримали на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.
Окрім скрипки, зловмисник віз з собою ще й нумізматичний скарб - 6 монет, одна з яких датована 1780 роком. Цінність виявлених предметів визначить експертиза.
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