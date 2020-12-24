Мільйон триста тисяч гривень із коронавірусного фонду на закупівлю вакцин виділив уряд. У Мінфіні відзвітували - кошти держбюджету зекономили, видатки фонду боротьби з COVID-19 збільшили. Напередодні більше половини грошей з цього фонду, а це 35 мільярдів гривень спрямували на так зване велике будівництво доріг та інших об'єктів інфраструктури. Огляд економічних новин - далі у випуску.

Золотий рудник з початковою ціною 4,5 мільйони гривень купила компанія зі стартовим капіталом менше тисячі гривень. Коштовний лот напередодні вперше виставили на аукціоні "Прозорро". Виграла торги компанія з десятирічним стажем та капіталом 869 гривень. Новоспечений інвестор отримав право на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку ділянки протягом п'ять років. Разом із золотоносним рудником з молотка пішли 13 спеціальних дозволів з покладами бурштину, марганцевих руд, підземних вод і золота. В результаті торгів держбюджет має поповнитися на 38 мільйонів гривень.

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Фонд держмайна виручив за Кобиловоцький спиртзавод майже 82 мільйони гривень. Підприємство стало 16 приватизованим об'єктом спиртової галузі. За лот на онлайн-аукціоні боролися 5 претендентів. В результаті, з 26 мільйонів ціна заводу злетіла до 82. У Фонді держмайна підрахували, що сумарно з проданих спиртових активів більше чотирьох десятків підприємств до бюджету має надійти понад два мільярди гривень.

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Запорізька АЕС вперше в історії запустить всі шість енергоблоків-мільйонників. Найбільша атомна електростанція Європи готується працювати на повну проєктну потужність після планового ремонту на енергоблоках. А також - після введення в експлуатацію лінії електропередачі від Запорізької АЕС до підстанції "Каховська". В такому режимі роботи АЕС має забезпечити енергопостачання у південній частині Об'єднаної енергосистеми України та синхронізуватися з європейською мережею.

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В Україні на 20% зріс попит на IT-освіту. Цьогоріч надійшло рекордних 138 тисяч заявок на навчання за профільними спеціальностями. 15% від загальної кількості абітурієнтів обрали за напрямок ІТ-технологій. Лідером по кількості таких заявок став Київський політехнічний інститут. При вступній кампанії нарахували 20 тисяч ІТ-абітурієнтів. Попит на даний напрямок в університетах щороку зростає на 10%, в той час, як український ринок ІТ росте в середньому на 30% за той же період.