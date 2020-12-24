Какой знак зодиака самый подлый [ Редактировать ]
Есть люди, которые отличаются склонностью ко лжи, предательству и лицемерию. От них можно ожидать абсолютно всего. Астрологи назвали знак зодиака, в котором присутствует такая черта характера, как подлость.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Это двойственная натура, склонная к переменам мыслей, желаний и настроения. То есть сегодня он за вас, а завтра - против. Близнецы уверены в том, что все окружающие должны потакать их капризам.
Не стоит верить, если вы услышали от представителя этого знака признание в любви. Спустя некоторое время вы можете услышать от него в свой адрес проклятья и ругательства.
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