Менше ейфорії - більше прагматичності. У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною

Менше ейфорії - більше прагматичності. У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною. За даними організації, сироватку активно пропонують купити онлайн в інтернеті. І вона може бути небезпечною для здоров'я.

Водночас Україна на COVID-19-вакцину готова витратити три мільярди гривень. Гроші передбачили в бюджеті. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у прийдешньому році закуплять більше доз, аніж планували. Переговори про постачання сироватки нині ведуть із США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею.