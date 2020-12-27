В Україні виділили три мільярди на вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Менше ейфорії - більше прагматичності. У Європолі вже попереджають про шахрайства з новою вакциною. За даними організації, сироватку активно пропонують купити онлайн в інтернеті. І вона може бути небезпечною для здоров'я.
Водночас Україна на COVID-19-вакцину готова витратити три мільярди гривень. Гроші передбачили в бюджеті. І за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у прийдешньому році закуплять більше доз, аніж планували. Переговори про постачання сироватки нині ведуть із США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею.
по теме
Старт даний! 27 грудня запам'ятає вся планета, і його вже охрестили "Днем - ВІ". У Європі стартувала масова вакцинація проти COVID-19
Шмыгаль рассказал, сколько в Украине есть средств на вакцину от коронавируса
Яку саме вакцину отримає Україна - ще достеменно невідомо. Але найімовірніше це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії з дня на день
Поки що вдалося домовитися про 8 мільйонів доз, щодо решти - тривають перемовини
Додаткові 400 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 - спрямувала столична влада. За відповідне рішення сьогодні проголосували депутати