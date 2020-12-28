Хотя Швейцария и не считается родиной часов, именно в этой стране сосредоточены мировые бренды по изготовлению механизмов. Каждый придерживается определенной философии, поэтому необходимо хорошо знать особенности производителей, чтобы выбрать нужную модель.

Секреты популярности

Всемирная слава к механическим часам из Швейцарии пришла отнюдь не по причине удачного маркетинга. Изготовители серьезно отнеслись к гармоничному сочетанию дизайна, традиций и проверенных материалов. Такой подход обеспечивает длительный ресурс эксплуатации часов, который исчисляется десятилетиями.

Результат ответственного подхода – следующие преимущества:

уникальная точность хода;

высокий уровень стабильности механизма;

редкие ремонтные работы;

престижный вид.

Именно по этим причинам многие стремятся купить часы швейцарские от именитого бренда.

Rolex – эталон качества

Когда речь заходит о швейцарских часах, сразу вспоминают эту марку. Успех пришел к ней с изобретением водонепроницаемых корпусов. Со временем были реализованы такие технологии, как автоподзавод и появление даты на циферблате, что увеличило популярность продукции бренда. Компания начала выпускать часовые механизмы для представителей разных профессий: альпинистов, дайверов, пилотов.

Patek Philippe – выбор знати

Это часы премиум-класса. В качестве основного символа, который вызывает гордость и указывает на высокий статус, используется крест ордена Калатравы. Бренд также известен большим количеством изобретений. В 1844 году один из инженеров придумал заводную головку.

В 1868 году компания представила первые механические часы для женщин. Это стало революционным решением. Важным изобретением также считается вечный календарь. В многочисленных конкурсах на точность продукция компании не раз занимала первое место.

Maurice Lacroix – бренд, узнаваемый во всем мире

Относительно молодая компания начала деятельность в 1961 году. Производитель стойко пережил кризис внедрения кварцевых устройств, которые потеснили механические. Новинками стали браслет миланского плетения, раскладывающаяся застежка, люминесцентные стрелки.

Atlantic: контроль качества на всех этапах

Одна из особенностей производства заключается в том, что сборку проводят только 15 специалистов. Ассортимент представлен большим разнообразием механизмов с ручным и автоматическим подзаводом. Ремешки часов изготавливают преимущественно из кожи, корпусы – из нержавеющей стали или титана. Используют сапфировое стекло. В некоторых моделях есть золотые вставки.

Certina: точность и надежность

Именно так с латинского языка переводится название бренда. И продукция компании вполне соответствует этому описанию. Концепция увеличенной надежности, созданная в 1959 году, отражается в использовании сапфирового стекла удвоенной толщины и противоударного корпуса. Устройства успешно выдерживают любые погодные условия. Каждый год компания выпускает несколько новых моделей, ориентированных на определенные группы людей.

В интернет-магазине ДЕКА представлен обширный выбор швейцарских часов разных марок. Вам понравятся качественные механизмы, стильное оформление и точная работа.