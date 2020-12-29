Коронавірус вигадка, а вакцинація зробить із людей рабів - ці та інші теорії змови процвітають у соцмережах і знаходять дедалі більше послідовників. Пандемія оголила проблему поширення неправдивої інформації в Інтернеті. Чому люди схильні вірити непідтвердженим ідеям, а деколи й відвертій маячні - з'ясовувала Світлана Чернецька.

Кількатисячні марші протесту в Лондоні вже звичне явище. Ледь не щовихідних люди виходять на мітинги проти карантину, масок та коронавірусу загалом. А початок масової вакцинації у Європі ще більше розпалив вогнище теорій змови. Студентка Лейла Гей розповідає: їй дивом вдалося вибратися із чорної діри конспірології.

Лейла Гей, студентка, колишня прибічниця теорій змови:

Я могла цілими днями сидіти в інтернеті і читати всі нові публікації про коронавірус. І це зробило мене параноїком, адже ти постійно думаєш, що весь світ проти тебе, система та уряд хочуть тебе знищити.

Завдяки наполегливості матері Лейлі зрозуміла безглуздість теорій змови. Почалося все з вивчення розбіжностей. Адже ті самі люди спочатку говорили, що коронавірус - цілковита вигадка для відволікання уваги від чогось важливішого. Потім вони писали про те, що його штучно створили в лабораторії Уханя, а далі, що хворобу спричиняють вишки 5G.

Лейла Гей, студентка, колишня прибічниця теорій змови:

Я думаю, що якби не соцмережі й не алгоритми переглядів, то мене б не затягнуло так глибоко в цю яму. Але коли ти вже в цьому оточенні, то воно настільки захоплює, що ти більше ні про що не думаєш.

Науковці ж заявляють: пандемія це найродючіше поле для виникнення нових та поширення старих теорій. Бо що більше налякані й знесилені люди, то більше схильні вірити в конспірологію. Це своєрідна захисна реакція. І найчастіше простежується в осіб з низькою самооцінкою чи психологічними проблемами.

Том Філліпс, редактор сайту перевірки фактів:

Чутки й неправдива інформація під час пандемії - явище не нове. Ми спостерігали таке століттями. Це все природно. Але завдяки технологіям вони поширюються швидше й досягають міжнародних масштабів. Нова теорія може зародитися в Італії, а вже за кілька днів поширитися на багато континентів, ми це бачили не раз.

Хоча точно так само просто і розвінчувати міфи. Чи не кожна поважна новинна агенція має окремий відділ з перевірки фактів. Існують і спеціальні сайти, присвячені спростуванню теорій змови. Утім, згідно з останнім опитуванням, чверть британців вірять у конспірологію, а ще чверть припускає, що деякі теорії змови мають сенс.

Деніел Фрімен, професор клінічної психології університету Оксфорда:

Мене приголомшила кількість людей, схильних вірити в страшенно неточні й безпідставні теорії. Я досліджую цю галузь довгий час і здивований останніми результатами опитування. Ми побачили, що конспірологічні ідеї перестали бути маргінальними, вони перейшли в загальний потік інформації.

І це стосується не лише Великої Британії. Майже третина українців, німців та італійців вірить, що небезпека коронавірусу надто перебільшена. У США, Греції та Польщі таких приблизно 40%, а в Нігерії аж 60. І зазвичай, ті, хто вірить у штучне походження вірусу, так само вірять у те, що Земля пласка, а американці ніколи не висаджувалися на Місяці.