А світовим лідером із поширення ковіду стали Сполучені Штати. Там за останню добу більш як сто тисяч нових хворих. І в Америці, і в Європі триває вакцинація. І разом із тим почалися афери та махінації навколо препаратів. При чому настільки нахабні, що у Нью-Йорку від сьогодні запровадили штраф у мільйон доларів - за будь-яке шахрайство із вакциною. Що ж відбувається? Наші кореспонденти у США та Європі розкажуть усі деталі.

Якщо товар у дефіциті, обов'язково знайдуться й охочі першими, без черги, його отримати. Так само із новою вакциною. У штатах зробити щеплення в рамках "першої хвилі" можуть лише медики - Трамп навіть держпосадовців із пільгових списків вилучив. А тому миттєво з'явився "чорний ринок", шахраї від медицини.

Американців про це офіційно попередив відділ боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну країни. Сказавши людям: "не ведіться", і прозоро натякнувши бізнесу - мовляв, "моніторимо будь-які спроби продажу вакцини й діятимемо жорстко".

У Євросоюзі ситуація аналогічна. Європол попереджає, що шахраї точно спробують продати підроблені препарати і викрасти справжні. Але, наприклад, для Німеччини це не єдина проблема, їх там і без шахраїв удосталь. У перші дні вже виявили порушення під час транспортування й дозування сироватки.

Ліхтенфельс, Кобург, Байройт. Одразу в кількох баварських містах імунізація населення стартувала із запізненням на добу. Вакцину там отримали вчасно. Втім, уже на фінішному етапі, коли розморожену сироватку розвозили до центрів вакцинації, виявилося, що препарат доправляли з порушенням правил.

Крістіан Майснер, представник міської адміністрації Ліхтенфельса:

Коробка з вакцинами не повинна нагріватися до температури вище ніж 8 градусів. Однак партія препарату, яка надійшла до нашого міста, нагрілася до чотирнадцяти градусів, а в сусідніх містах - ще вище!

Виробник запевнив: це нестрашно, можна робити щеплення. Проте місцева влада вирішила не ризикувати. І утилізувала понад тисячу доз сироватки.

Крістіан Майснер, представник міської адміністрації Ліхтенфельса:

На щастя, ми вже отримали нову партію препарату. Так, ми втратили 24 години, але ж не програли боротьбу з вірусом. І відгуки від людей свідчать, що ми все зробили правильно. Вони кажуть: "ви не легковажні, ви дбаєте про безпеку. Ви не вакцинуєтеся, якщо не впевнені, що із сироваткою все гаразд". А довіра в цьому питанні надзвичайно важлива.

У Штатах температурних обмежень поки що дотримуються, контроль за цим посилений. А от на етапі, коли клініки сироватку вже отримали, як з'ясувалося, контролю взагалі не було.

Так у Нью-Йорку мережа приватних клінік зробила заявку, її ніхто не перевіряв, тож отримали від держави партію нового препарату - начебто для медиків. А потім почали неприлюдно пропонувати вакцину своїм пацієнтам, уже за гроші. Генпрокурор штату розпочав розслідування, із цього випадку збираються зробити показовий процес, щоб ніхто більше не ризикнув.

Андрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк:

Ми хочемо, щоб це почули у всіх лікарнях: якщо ви порушите закон під час вакцинації, ми про це точно дізнаємось! І вас точно покарають!

У Нью-Йорку від сьогодні запровадили штраф у мільйон доларів - за будь-яке медичне шахрайство з вакциною. Лікарні штрафуватимуть і погрожують позбавити ліцензій не лише, якщо вони організують продаж вакцин, а й у тому разі, коли хоча б один їхній медпрацівник спробує віддати навіть флакон препарату "наліво".

А ще Мінфін США попереджає, що в країні вже зафіксовані спроби торгівлі несертифікованими препаратами і підробками вакцин Pfizer і навіть Moderna, яка щойно в шпиталях з'явилася.

У Німеччині до цього поки що справа не дійшла - люди тут законослухняні й ощадливі, і навряд чи купуватимуть вакцину з-під поли. А от скарги на лікарські помилки вже є.

Серйозний недогляд стався на півночі країни. Там співробітникам будинку для літніх людей випадково вкололи п'ятикратну дозу вакцини. Помилився медик, який дозував препарат і готував шприци. У підсумку щеплення вище за норми отримали восьмеро людей, чотирьох із них ушпиталили із симптомами грипу.

Наскільки небезпечним для здоров'я людини може бути передозування сироватки достеменно невідомо. Розробники заявляють, що на різних етапах клінічних випробувань добровольці отримували завищені дози вакцини. І жодних побічних ефектів у них не спостерігалося.