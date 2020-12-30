Олександра Тупицького усунуто з посади судді Конституційного Суду на два місяці. Указ про це підписав Президент Зеленський. Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Тупицького у злочинах за двома статтями Кримінального кодексу.

У КСУ запланували спеціальне пленарне засідання. Пояснивши, що рішення про звільнення судді Конституційного Суду ухвалюється виключно самим Конституційним Судом і жоден інший орган чи посадова особа не можуть цього зробити.