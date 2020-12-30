В среду, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Туркменистане. Указ о назначении размещен на сайте президента.

Послом стал Виктор Майко.

До этого назначения Майко уже работал на должности посла Украины в Ашхабаде в период 2005-2010 годах.

Дипломат хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана. Кроме того, при его каденции товарооборот Туркменистана и Украины достигал рекордных 6 млрд долларов.

С 2010 по 2014 был заместителем министра иностранных дел.

Напомним, ранее Зеленский сменил главу Запорожской ОГА, Зеленский назначил Александра Старуха новым главой Запорожской областной государственной администрации, а также Зеленский назначил главу Закарпатской ОГА - им стал Анатолий Полосков.

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