Кулеба назвал провалы и победы Украины на международной арене [ Редактировать ]
Источник: Министерство иностранных дел
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из украинских телеканалов назвал главные провалы внешней политики Украины в 2020 году.
Наибольшей неудачей Киева он считает переговоры с Ираном относительно расследования причин авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Напомним, 8 января 2020 года пассажирский Boeing 737 потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана в Киев. Все 176 человек на его борту погибли.
Провалы. Надо настроиться на самокритику. Я бы хотел, чтобы мы вышли на конкретные результаты в переговорах с Ираном по нашему сбитому самолету. Несмотря на все наш давление, несмотря на все наши попытки вести переговоры и так, и эдак, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала. Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе. То есть, много было сделано, мы далеко продвинулись, но недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат, которого мы ожидали.
Также глава украинского МИД считает явным провалом украинской дипломатии развитие отношений с Венгрией из-за Закарпатья.
Знаете, отношения с Венгрией они таковы: то достижение, то провал. Например, когда Венгрия не выступила против предоставления Украине статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, это, очевидно, я считаю достижением украинской дипломатии. Но, с другой стороны, вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины во время местных выборов, несомненно, было провалом.
К успехам украинского МИДа глава ведомства назвал его эффективность в помощи украинцам, которые застряли за границей во время пандемии коронавируса.
Мы смогли помочь более 250 тысячам украинских граждан вернуться в Украину, когда весь мир начал закрываться. Помогли привлечь много гуманитарной помощи.
Победой Кулеба считает и получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.
Знаете, когда я был вице-премьером и президент поручил мне возглавить координацию этого процесса, заниматься им, очень мало людей верили в успех. Мы собрались маленькой бешеной командой и построили процесс таким образом, чтобы довести его к успешному для Украины завершению. И это действительно большая победа.
Успешными дипломат считает и развитие двусторонних отношений с рядом стран, их выход на новый уровень.
Я имею в виду Великобританию, Турцию, Румынию и, несмотря на все сложности, но совсем по-другому идет диалог с Венгрией. А также создание Люблинского треугольника с Польшей и Литвой, и та принципиальная позиция, которую мы заняли в регионе в целом.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым разрешить в Украине двойное гражданство. Табу - только Россия.
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