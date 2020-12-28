Глава МИД Украины заявил, что Киев никогда не отступится от Крыма и Донбасса и готов к конкретным шагам и креативным решениям Источник: Министерство иностранных дел

Киев никогда не отступится от Крыма и Донбасса и готов к конкретным шагам и креативным решениям для прогресса по урегулированию конфликта на востоке страны, несмотря на сложность переговоров в "нормандском формате". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью, опубликованном в понедельник в журнале Internationale Politik.

Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, поскольку ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное - это вопрос времени и дипломатии. Принадлежность Украины к евроатлантическому Западу необратима.

По словам Кулебы, переговоры в "нормандском формате" "далеко не легкие, но Украина "открыта к креативным решениям".

Нет сомнений в том, что переговоры в нормандском формате с Украиной, Россией, Германией и Францией, а также в трехсторонней контактной группе из Украины, России и ОБСЕ далеко не легкие и очень длительные. Но мы открыты для творческих решений и будем настаивать на конкретных шагах, которые будут способствовать мирному процессу.

Читайте также Зеленский заявил о поддержке ухода из Минских соглашений

Глава МИД Украины заявил, что Киев не позволит допустить того, чтобы Донбасс был вне украинской конституции и правопорядка и чтобы там прошли местные выборы вопреки законодательству Украины. И высказался за ужесточение санкций против Москвы.

Чтобы сдержать Путина, необходимо выполнить три условия. Во-первых, больше нельзя сомневаться в реальных намерениях Кремля. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, было потрачено слишком много времени на то, чтобы ломать голову над тем, чего на самом деле хотела Москва. После всего, что произошло с тех пор, цели России окончательно ясны для всех: она хочет территориально расширяться и подрывать западные демократии. Из этого следует требование второе: решимость действовать. Никто на Западе не должен смотреть в другую сторону или колебаться, когда страна становится жертвой российской агрессии, в обманчивой надежде, что с ними этого не случится. Это подводит нас к третьему требованию: предотвращение. Западу следует вкладывать значительно больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов.

Кулеба поблагодарил Францию, Германию, США и другие западные государства за поддержку Украины против российской агрессии. Но посетовал, что постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе.

Напомним, что недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.