Із другої спроби. У Шевченківському райсуді Максиму Микитасю в обід мали обирати запобіжний захід. Та підозрюваний не прийшов. На пошуки пішла поліція. Адже Микитась, за попереднім рішенням суду, має перебувати під домашнім арештом.

Тож за годину Максим Микитась таки прибув на засідання. Та коли процес розпочався, адвокати екснардепа попросили зробити перерву - до 2 січня. Суд - відмовив. Засідання триває досі, Максима Микитася, колишнього народного обранця і забудовника, підозрюють у замовленні викрадення людини і в здирництві.