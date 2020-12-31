Новый год-2021: от каких блюд нужно отказаться [ Редактировать ]
До Нового года времени осталось совсем мало. Пора заниматься праздничным столом, блюдами и угощеньями.
Белый бык - символ 2021 года. Об этом стоит помнить, выбирая, что приготовить на новогодний стол. Так есть ряд блюд, от которых лучше отказаться, чтобы не навлечь Быка на гнев и недоброжелательность к вашему дому, говорят астрологи.
Так, исключить из праздничного стола стоит прежде всего мясо, особенно это касается блюд, сделанных с говядины, так как "повелитель" года вряд ли будет счастлив быть съеденным.
Также рекомендуют в этом году уйти от традиционного оливье, холодца и говяжьего языка. Мясо лучше всего заменить на крабовые палочки или птицу. Идеальный вариант – на рыбу.
Кроме того, стоит помнить, что бык любит, когда на столе много еды. Особенно он будет рад видеть выпечку, картошку, грибы и сладости. А еще можно дополнить стол зеленью.
И помните, что бык – домашнее животное, лучше встречать Новый год в кругу родных и близких.
Не забывайте, что Новый год - время мечтать и загадывать желания. А ведь делать это тоже нужно правильно. Важно знать, как загадать желание так, чтобы не нанести себе вред, а мечты "заставить" исполниться.
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Новый год и идеи подарков к этому празднику - пожалуй, самая актуальная тема декабря абсолютно для всех. Многие готовят презенты для родных и близких еще заблаговременно, обдумывая каждую деталь и предпочтения родного человека.
Однако, есть те подарки, которые категорически нельзя дарить в Новый год.
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