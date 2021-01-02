Як вплинув Brexit на життя громадян Британії і Євросоюзу [ Редактировать ]
Підсумки року підбивають і у Великій Британії. І головна подія там, звісно, - завершення тривалого розлучення з Євросоюзом. Остаточний Brexit відбувся за годину до Нового року. Як тепер живеться країні?
Українець Віктор став першим водієм, який перетнув кордон Британії та ЄС у перші хвилини після Брекзиту. Розлучення Лондона та Брюсселя для нього означає більше бюрократії. Потрібно заповнювати додаткові форми й документи. Але головне - знати наперед, як змінилися правила в'їзду й сумлінно виконувати всі вимоги.
Віктор, водій вантажівки з України:
Жодних проблем не виникло. Я показав негативний тест на коронавірус, з товарами й документами було все гаразд.
Ані затримок із документами, ані заторів на кордоні. Нова система контролю впоралася на відмінно. Щоправда, чимало далекобійників вирішили не вирушати в дорогу одразу після Брекзиту. Побоюючись хаосу та непорозумінь. Уникнути затримок вдалося й на залізниці.
Жан-Роль Лєрмітт, начальник митниці регіону Іль-де-Франс:
Французька митниця додатково працевлаштувала понад 700 прикордонників, щоб впоратися з брекзитом. Також ми застосували інноваційні технології, адже за кількістю візитів - британці на 6-7 місці.
Нові правила і для туристів. Якщо подорож до ЄС триватиме довше ніж 90 днів - потрібна віза. Знову доведеться платити за дзвінки в роумінгу. Ускладниться й прикордонний контроль. Тепер британці стоятимуть у черзі з українцями.
Ігсане Чіква Лехлі, речниця Брюссельского аеропорту:
Громадяни Великої Британії більше не зможуть користуватися електронними воротами. Їм доведеться стояти в черзі разом із громадянами тих країн, які не входять до ЄС.
Щоб уникнути нових обмежень, чимало британців продовжують шукати європейське коріння. Серед них навіть батько прем'єра Бориса Джонсона. Пан Стенлі - француз по материнській лінії. Тож він збирає документи для отримання французького паспорта. Як колишній член Європарламенту та Єврокомісії, Джонсон-старший був проти брекзиту. Хоча продовжував підтримувати сина - головного ідеолога виходу з ЄС.
Клеман Бон, міністр європейських справ Франції:
Якщо Стенлі Джонсон має право подати на французьке громадянство та хоче залишитися громадянином Європи, ми розглянемо цей запит. Я вважаю це знаком, що чимало британців продовжуватимуть любити Європу.
Це вперше в історії Євросоюз не приєднав, а втратив країну. І в Брюсселі не приховують розчарування з цього приводу. Утім, Європа нарешті може зітхнути з полегшенням - чотирирічна епопея з брекзитом добігла кінця.
Антиєвропейські настрої у Британії - це давня історія. Уперше про Brexit тут заговорили вже за 2 роки після приєднання до ЄС. І ці розмови не вщухали майже пів століття. Завдяки цьому Лондону вдавалося отримувати особливі умови членства, як-то: збереження власної внутрішньої валюти та відмова від Шенгену. Але євроскептики таки домоглися свого - і 2021 стане першим роком для Лондона за межами Євросоюзу.
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