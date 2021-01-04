Красное мясо не такое опасное, как им запугивает ВОЗ Источник: Unsplash

На просторах интернета можно встретить противоречивые сведения касательно употребления красного мяса. Популярные тезисы гласят, что употребление красного мяса вызывает рак и вообще вредно для человека.

Свежее исследование доказало, что сокращение потребления необработанного красного мяса на три порции в неделю действительно снижает риск возникновения сердечных заболеваний, рака и ранней смерти в течение жизни на 8%.

Этот факт признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), называя обработанное красное мясо опасным канцерогеном.

Насколько правдивы эти утверждения? Журнал Discovery Magazine решил взглянуть на красное мясо со стороны науки и разоблачить мифы об этом продукте.

Недостоверные исследования

Согласно новым данным от Annals of Internal Medicine, группа исследователей подошла по-другому к изучению этого вопроса, и после проведения своих независимых исследований пришла к неожиданному выводу: людям не нужно сокращать потребление красного и обработанного мяса.

Что характерно, новое исследование не оспаривает решение ВОЗ относительно возможного повышенного риска сердечных заболеваний, рака и ранней смерти в результате употребления мяса.

Красное мясо

Однако группа международных ученых в области питания пришла к выводу, что риск настолько ничтожен, а результаты исследования оказались на уровне статистической погрешности, что заявление ВОЗ оказалось излишне раздутым и нагнетающим панику. Грубо говоря, факты оказались "притянуты за уши".

Что на самом деле?

Annals of Internal Medicine провели тщательную проверку исследований, на которые ссылаются ВОЗ. Такое часто делают, когда результаты подвергаются сомнению или эффект оказывается настолько мал, что вам нужно объединить более мелкие исследования в одно более крупное.

Исходя из этого, авторы обнаружили, что сокращение потребления необработанного красного мяса на три порции в неделю было связано с 8-процентным снижением риска сердечных заболеваний, рака и ранней смерти в течение жизни.

Эти результаты аналогичны результатам многих предшествующих исследований и не вызывают удивления – это действительно факт.

Красное мясо

Однако если сравнить вредом от курения, алкоголя или отказа от физической активности, то опасность красного мяса вовсе оказывается ничтожным на фоне более губительных вредных привычек.

Основываясь на полученных крайне низких результатах (8%), предыдущая группа ученых просто использовала стандартную медицинскую практику для оценки качества исследований и для перестраховки просто порекомендовала не напирать на употребления красного мяса. Хотя по факту вред от этого продукта оказался очень незначительным.

Примерно, как если бы человек просто начал пить больше воды и почувствовал улучшение, ведь употребление малого количества жидкости вызывает такие же проблемы с организмом.

Подобный подход вызвал возмущение у ученых-диетологов и специалистов в области общественного здравоохранения, назвав это исследование крайне безответственным по отношению к общественному здравоохранению, которое вводит людей в заблуждение.

Ложные выводы

Наука о питании крайне запутана. Большинство рекомендаций основано на наблюдательных исследованиях, в которых ученые опрашивают людей, что и сколько они ели за определенный период времени, а затем наблюдают за группой в течение многих лет, чтобы узнать, сколько людей заболели или даже умерли.

Эти исследования определяют лишь ассоциации, а не причинно-следственные связи, – а это разные вещи. Это не означает, что причинно-следственная связь невозможна, просто неверный план не может ее продемонстрировать, что не является доказательством.

Золотым стандартом в медицинской науке является рандомизированное контролируемое испытание, в котором люди случайным образом распределяются по разным группам, чтобы определить, насколько новое лекарство более эффективно по сравнению с плацебо.

Красное мясо

Известны многочисленные случаи, когда были опровергнуты полезные свойства некоторых вполне безобидных и даже жизненно важных веществ. В наблюдательных исследованиях считалось, что витамины C, D и E, фолиевая кислота и бета-каротин предотвращают болезни. Эти утверждения остались недоказанными в рандомизированных исследованиях.

Более того, в случае приема бета-каротина был обнаружен повышенный риск возникновения рака легких.

Таким образом, от неправильных выводов и неточных данных мы можем причинить обществу больше вреда, чем пользы.

Красное мясо

В результате можно смело сказать, что вреда от употребления красного мяса не более, чем от любых других продуктов, просто ученые сделали ложные выводы основываясь на неправильных исследованиях.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, кому категорически нельзя есть красное мясо. Также мы выяснили, какой продукт защитит иммунитет при COVID-19.

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