Негайного й повного локдауну вимагає опозиція й у Великій Британії. Там уже майже тиждень щодня реєструють понад 50 тисяч нових заражень. Утім, сьогодні повернулися за парти учні-початківці. А уряд зовсім не квапиться ще більше закручувати гайки. З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

У цій черзі на тестування - вчителі Ліверпуля. Їх перевіряють на коронавірус, навіть якщо немає жодних симптомів. Так місцева влада перестраховується перед поверненням учнів із різдвяних канікул.

Учителька школи для дітей з особливими потребами:

Це дуже важливо, щоб додати впевненості шкільним працівникам і дітям, що школа буде безпечним місцем. А ще важливо знизити рівень поширення інфекції.

За парти повертаються лише учні початкових класів та випускники. Хоча не скрізь. У регіонах, де діє найсуворіший карантин, школи не працюватимуть щонайменше наступні два тижні. А все навчання відбуватиметься онлайн. Однак профспілки вчителів наполягають - усі школи країни слід відправити на карантин.

Джеррі Глаз'єр, представник Національної спілки освіти:

Науковці чітко заявили, що школи відіграють значну роль у поширенні інфекції. Тож ми вважаємо, що зараз вони не є безпечним місцем, і хочемо їх закрити хоча б на 2 тижні, доки не зрозуміємо, як поводитиметься новий штам вірусу. Ми дуже розчаровані останніми рішеннями уряду.

Розчаровані рішеннями уряду й у парламентській опозиції. Тут закликають до негайного загальнонаціонального локдауну. Адже останні 6 днів у країні фіксують понад 50 тисяч нових інфікованих. Усьому виною - мутований вірус, який значно швидше передається.

Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:

Вірус вочевидь вирвався з-під контролю, і натяки прем'єр-міністра про можливе посилення обмежень за 2 чи 3 тижні не мають жодної користі. Зволікання із цим уже призвело до чималих проблем. Тож національні обмеження необхідно запровадити вже протягом 24 годин.

Уряд справді не квапиться із запровадженням додаткових обмежень. Хоча більшість країни вже й так на жорсткому карантині.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми ще чекаємо звіту щодо впливу четвертого, найсуворішого рівня обмежень на поширення вірусу. Наразі він не до кінця зрозумілий. Але якщо подивитися на цифри, не виникає сумнівів, що невдовзі нам доведеться вжити жорсткіших заходів.

Сам прем'єр сьогодні відвідав лікарню, де проводять вакцинацію від коронавірусу. Адже британці першими у світі почали щеплювати сироваткою "Астразенека". Розробляли її оксфордські науковці, тож і перших пацієнтів приймали теж в Оксфорді. Серед них був і голова команди розробників - Ендрю Поллард. Він входить до групи ризику як лікар-педіатр.

Оксфордська вакцина дасть змогу вдвічі, а то й утричі пришвидшити темпи вакцинації. Але в уряді зізнаються, що до весни епідемічна ситуація в країні навряд чи покращиться. Тож нових карантинних обмежень - не уникнути.