Політики повинні допомогти людям пережити карантин - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Запровадження в Україні локдауну - передусім прерогатива медиків, а не політиків. Так вважають в опозиції. І кивають на владу, що та дедалі частіше карантинні обмеження і здоров'я людей ставить у кут політичної площини.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Дело политиков - это помочь людям пережить карантин, если он будет объявлен. Принять решение о выделении средств. Бюджетирование. Кредиты. Заставить правительство повернуться лицом к бизнесу, то есть помочь людям, помочь предприятиям пережить карантин. Вот это задача политика, а не рассуждать, нужен ли карантин или нет, и закрывать ли учреждение или нет - это дело специалистов, а мы должны помочь, чтобы учреждения они пережили эти сложные периоды.
по теме
Знизити комунальні тарифи вимагають і в партії "Опозиційна платформа - За життя". Бо зростання розцінок - суперечить і логіці, і світовим тенденціям
Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в среду, 16 декабря.
Чтобы избежать потрясений, Украине нужна смена власти и политического курса
А поки що країна чекає на вакцину і готується до посиленого карантину. Січневий локдаун може вдарити по економіці - кажуть експерти і рахують можливі збитки
Виконані і провалені ініціативи Верховної ради - які рішення підуть на користь українцям, а які навпаки?