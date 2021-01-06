Така ж ситуація і в Німеччині. Країна житиме в режимі суворих обмежень до кінця січня. Що відтепер можна німцям, а що ні - розкаже наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова.

Продовження локдауну до кінця січня - німців не здивувало. Напередодні наради Ангели Меркель із представниками земель активно ширилися чутки, що рішення - ухвалене. А от те, що карантин стане суворішим - таки стало неприємним сюрпризом.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Я завжди казала, що зимові місяці будуть найважчими. Це період, коли вірус лютує. Ще й у комбінації з мутованим штамом із Великої Британії, який уже зафіксували в Німеччині. Нам необхідно суттєво знизити темпи поширення хвороби і знову відстежувати ланцюги інфікування. Інакше, після кожного короткого послаблення - знову повертатимемося до локдауну.

Отже, до кінця січня в Німеччині працюватимуть лише продуктові крамниці, галантерейні магазини, аптеки, заправки і поштові відділення. Спілкування просять звести до абсолютного мінімуму.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Члени родини, які мешкають разом, відтепер можуть зустрічатися лише з однією людиною з іншого домогосподарства. Раніше, нагадаю, діяло правило: п'ятеро осіб із двох сімей.

Ще одне нововведення - обмеження пересування між регіонами.

Радіус - 15 кілометрів. Жителям регіонів зі складною епідемічною ситуацією відтепер буде заборонено віддалятися від місця свого проживання. Тобто, якщо, приміром, у Берліні різко зросте кількість хворих, виїхати на вихідні за місто - жителі не зможуть. Виняток - поїздки по роботі або до лікаря. Список регіонів, що входять до зони ризику, оновлюватимуть щодня. Зараз до нього увійшло 70 міст і сіл.

Ретельніше перевірятимуть і людей з-за кордону. Особливо, з країн, де зафіксований мутований штам коронавірусу. З наступного понеділка Німеччина запроваджує правило подвійного тестування. Після прибуття треба буде пред'явити свіжий негативний тест. Потім - 5 днів провести на карантині і зробити ще один повторний тест.