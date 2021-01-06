"Опозиційна платформа - За життя" заявляє про загрозу соціального вибуху [ Редактировать ]
Підвищення комунальних тарифів в Україні загрожує соціальним вибухом.
Про це заявляють в опозиції. Зокрема, подорожчання газу там вважають - необґрунтованим, оскільки світові ціни на нього падають. А скасування пільгових тарифів на електрику, за словами голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, найбільше вдарить по незахищених верствах населення.
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