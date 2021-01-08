В Україні розпочався "січневий локдаун" - це понад два тижні додаткових обмежень. Табу на масові зібрання, роботу кафе, ресторанів, а ще - на продаж шкарпеток і будматеріалів.

Як у перший день заборон українці дотримувалися правил? Даніїл Снісар проінспектував столицю, а Христина Гашенко - Львів.

КИЇВ

Зачинені кафе, ТРЦ; контроль за кількістю пасажирів у транспорті і жодних масових гулянь: таким би мав бути зразковий локдаун. Проте не в столиці. Жорстких правил тут дотримуються хіба що заклади громадського харчування та магазини окремих товарів, продаж яких на цей час обмежили.

Мене напрягає, що діти не ходять до школи. Спортивні центри теж мають працювати, з дотриманням всіх умов.

Головна ялинка країни - як лакмусовий папірець для запровадженого карантину. Тут сотні людей! У масках не всі. Про соціальну дистанцію взагалі не йдеться.

Надо было, когда был 3 месяца - еще потерпеть месяца два - оно бы полегче стало. А так... Транспорт работает, метро работает - смысл тогда всего этого?

А от святковий ярмарок на Софійській таки закрили. Не працюють тут й дитячі каруселі. Деякі святкові фотозони вже почали розбирати.

Хотели глинтвейнчик выпить. Но нету глинтвейнчика.

Закриті магазинчики. Я вважаю, що це правильно. З цим шуткувати не можна. Це пандемія. Це дуже серйозний вірус. А ми всі хочемо вижити.

Про те, що в країні почався локдаун - і зовсім забули в різдвяному містечку біля Офісу Президента. Буквально під наглядом правоохоронців тут продовжує працювати дитяча карусель.

Взагалі не відчувається локдаун ніяк. Потрібен він взагалі, але... людей не змусиш, мені здається. Все рівно вийдуть, будуть гуляти. Свята...

Не закрили на Банковій і ковзанку. Хоча, столична влада неодноразово наголошувала, що робота всіх атракціонів, розважальних зон та масових зібрань у Києві на час локдауну - під забороною.

Мы абсолютно не чувтсвуем локдауна. Абсолютно.

Головне, дійсно, щоб було здоров'я нашої нації. І продовження у наших дітях, онуках.

* * *

ЛЬВІВ

У перший день локдауну ніде яблуку впасти і у центрі Львова. Сотні туристів з різних куточків України - біля ялинки та на різдвяних ярмарках.

Олег Горинюк, турист з Чернівців:

Тут ми трішечки розвіялися, але немає можливості поїхати за кордон, ми їдемо сюди - ось так, трошки сімейства перегрузити, змінити обстановку просто відпочити. Тут так завжди атмосферно, наче якось це за кордон приїхав, правда? Львів Форевер! Чернівці любить Львів!

Попри заборону, львівські дерев'яні ятки відчинені. Під замком лише сувенірні.

Світлана, продавчиня:

Це є виїзна торгівля. Люди відходять, замовляють і підходять. Тобто дотримуємося правил. Працюємо у масках, рукавицях - обслуговуємо людей.

На ярмарку туристи дистанції не дотримуються. Не всі одягли і маски.

А чому без маски? - Вона нам не потрібна, нас не бере нічого.

Натовп і в церквах. У гарнізонному храмі на святковій літургії - велелюдно. На вході у вірян перевіряють температуру.

Не робимо обмеження, тому що ми якби не мали вказівки від настоятеля, щоб робити обмеження.

Без обмежень працюють екскурсійні трамваї. Більшість туристів усередині без масок, не дотримуються дистанції. Чому порушують - працівники говорити відмовляються:

Я не даю інтерв'ю...

Натомість львівські ресторани та кав'ярні працюють "на винос" та на "он-лайн доставку".

Карантину немає. Карантин тільки на роботі, а поза роботою, на вулицях - дуже багато людей. Всі гуляють, свята.

Та зачинені заклади харчування туристів не лякають.

Ігор Валяєв, турист з Донеччини:

Ми знали, що попадаємо на локдаун. Ми на це не зважали уваги. Всі карантинні заходи виконуємо. Приємно погода, приємне відчуття, приємна компанія. Гарні люди, це дуже-дуже гарно, тому нічого не помішає нам, не буде заважати відпочивати, розважатися.

Український локдаун значно відрізняється від європейського, - каже Галина Магурчак. Вона нещодавно повернулася з Італії. Там місцева влада запровадила обмеження саме на різдвяно-новорічні свята.

Галина Магурчак, жителька Львівщини:

В Італії якщо локдаун - значить, закрито. Не можна ні ходити, ні туди, ні магазини нічого - все було закрито. Поліція їздить, зупиняє: якщо між комунальними - це значить пересуватися між маленькими містечками не можна. Значить не можна.

За перший день локдауну тільки у Львові правоохоронці склали на підприємців кілька десятків протоколів. За порушення правил карантину тепер бізнесменам доведеться сплатити від 17 тисяч гривень штрафу.