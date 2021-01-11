Рятувальники виявили місце аварії індонезійського лайнера. Він розбився об воду. Уламки літака лежать на глибині 23 метри. Що саме вдалося знайти?

Уже понад добу в Яванському морі триває рятувально-пошукова операція. Чотири кораблі надзвичайників, військово-морського флоту і навіть рибальські човни - усі шукають рештки літака. Дайверам уже вдалося ідентифікувати місця, де впали два бортові самописці. Зокрема, військовим вдалося знайти уламки фюзеляжу, колесо, радар, висотомір. Найближчим часом усе доставлять на берег.

Нарчайо Утомо, слідчий Національного комітету транспортної безпеки:

Є частина евакуаційних сходів, ми ще не знаємо, з якого саме боку, бо в цій моделі літака їх чотири. Також ми виявили нижню частину хвоста.

Окрім того, водолази дістали з води шматки одягу та частини тіл - їх направили до лікарні для ідентифікації. Родичі пасажирів фатального рейсу зараз здають зразки ДНК.

Рафк Юсуф, чоловік пасажирки:

Ми заплатили 100 доларів за квиток. Але вона приїхала в аеропорт о 4 годині ранку. А під час реєстрації їй сказали, що авіакомпанію змінили. Востаннє ми поговорили в месенджері о 14:05. Вона повідомила, що вже сіла в літак, але погода не вельми хороша. Я сказав, щоб вона молилася.

Боїнг місцевої авіакомпанії виконував рейс "Джакарта-Понтіанак". Політ мав тривати 90 хвилин. Судно повинно було пролетіти над Яванським море, між островами Ява та Калімантан. Літак, за даними сайту "Флайт.радар", менше ніж за хвилину набрав висоту три тисячі метрів, але потім стрімко почав її губити і за чотири хвилини після злету диспетчери втратили з екіпажем зв'язок. Попередньо, він упав біля одного з островів, де глибина моря лише 20 метрів. На облавку було 50 пасажирів, серед яких діти та 12 членів екіпажу.

Багус Пурухіто, голова пошуково-рятувальної служби:

11 січня, ми зосередимося на пошуку жертв. Операція триватиме ще принаймні 24 години, групи рятувальників працюють позмінно.

За словами представника авіаліній, літак був у гарному технічному стані, виконував польоти 26 років.

Президент Індонезії Джоко Відодо у відеозверненні висловив співчуття родичам загиблих і закликав надзвичайників якнайшвидше завершити пошукову операцію.