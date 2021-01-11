Конгрес усуває від влади Дональда Трампа [ Редактировать ]
Палата представників американського конгресу сьогодні спробує усунути Дональда Трампа від влади. Пропонують застосувати 25 поправку до Конституції - вона передбачає автоматичну передачу повноважень віце-президентові, якщо більшість адміністрації визнає очільника держави недієздатним.
Сьогодні Трамп дасть першу після штурму Капітолію прес-конференцію. Конгрес досі під посиленою охороною. За розпорядженням Трампа, державні прапори над ним та іншими урядовими будівлями приспущені - на знак вшанування загиблого під час заворушень поліцейського.
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