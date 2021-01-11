К планете Земля приближается астероид 2020 WU5, который несет гипотетическую опасность для планеты и ее жителей.

Небесное тело отнесли к группе так называемых "аполлонов" являющихся околоземными объектами, чьи орбиты пересекают Голубую планету с внешней стороны. В настоящее время известно, что диаметр опасного тела составляет от 0,5 до 1,1 километра. На максимальное расстояние с Землей метеорит подойдет в промежутке с 13 на 14 апреля 2021 года.

Отмечается, что астероид пройдет на фоне созвездия Близнецов в сторону Возничего. Небесное тело определено как потенциально опасное в связи с тем, что оно пройдет на расстоянии от 8,1 до 7,1 миллиона километров. Люди, которые хотят понаблюдать за прохождением объекта должны находится в Северном полушарии. Его можно будет заметить благодаря телескопу с диаметром объектива с 200 миллиметрами.

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Кроме того, метеорит-убийца озолотил пострадавшего гробовщика. Небесное тело, весом в 2,2 килограмма пробило крышу здания, оставив за собой большое входное отверстие.

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