На інавгурації Джо Байдена Україну представлятиме посол Володимир Єльченко [ Редактировать ]
На інавгурації нового президента США Джо Байдена 20 січня, Україну офіційно представлятиме посол України у США Володимир Єльченко.
Як повідомили у пресслужбі посольства, такий формат стосуватиметься усіх країн у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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