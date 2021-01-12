В Украину идут снегопады [ Редактировать ]
Со среды, 13 января, Украину накроет Арктический циклон. Два дня в Украине будет холодно, а температура воздуха опустится местами до -9°. К концу недели обещают снег, гололедицу и метель. Об этом сообщает 04868.com.ua.
Стоит отметить, что юг Одесской области, а именно Сарату, Тарутино и Болград уже засыпало снегом.
12 января, погода будет облачная, возможен небольшой дождь с мокрым снегом.
Также узнайте, что ждет вас с 11 по 17 января в гороскопе для каждого знака зодиака.
Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.
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