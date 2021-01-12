информация о том, что дети до 16 лет не вакцинируются, может поставить под угрозу достижение результата/ фото: hse.ru

Детская иммунизация от коронавируса в Государстве Израиль официально будет начинаться до марта 2021 года в случае подтверждения эффективности лекарства.

К весеннему периоду вакцину должны получить все граждане Израиля старше 18 лет. При этом, уполномоченный комиссар по борьбе с коронавирусом Нахман Эш заявил, что исследования вакцины от COVID-19 покажут ее безопасность и помогут снизить порог вакцинации до 12 лет.

Я считаю, что через месяц или 2 появится еще одна группа людей — от 12 лет и старше, — которую мы сможем вакцинировать.

Отмечается, что информация о том, что дети до 16 лет не вакцинируются, может поставить под угрозу достижение коллективного иммунитета.

Читайте также, Израиль одобрил использование вакцины Moderna. Страна заказала 6 млн доз вакцины, при этом, ожидается, что поставки начнутся в январе 2021 года.

Кроме того, Израиль разработал беспрецедентный план вакцинации населения. Таким образом к концу срока на территории Израиля, в общей сложности, привьют четверть из 9 миллионов живущих в стране групп риска, возрастом старше 60 лет.

Ранее мы писали, что Израиль снова "закрылся" на тотальный карантин. срок локдауна в стране могут продлить больше чем на две недели, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1 тысячи.

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