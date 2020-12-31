В Государстве Израиль первыми вакцину от коронавирусной инфекции получат группы риска до конца января 2021 года. Для реализации задумки в стране делают 150 тысяч прививок в день.

Таким образом к концу срока на территории Израиля, в общей сложности, привьют четверть из 9 миллионов живущих в стране групп риска, возрастом старше 60 лет. "Избранные" страдают опасными хроническими болезнями или являются сотрудниками сферы здравоохранения.

Отмечается, что в феврале 2021 года в Израиле собираются расширить круг граждан, получивших спасательный препарат, благодаря понижению возрастного порога до 50 лет.

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Кроме того, в Израиле в третий раз ввели ужесточенные карантинные ограничения. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей ($155). За последние сутки коронавирус подтвердили у 2 084 человек.

Ранее мы писали, что в Израиле началось "образовательное" ослабление карантина. Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах.

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