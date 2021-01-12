Перекритий урядовий квартал, посилена охорона. У Києві сьогодні висока гостя. Новообрана президент Молдови Майя Санду зустрілася з Володимиром Зеленським. Результат - низка підписаних документів. Україна та Молдова домовилися разом і боротися з пандемією, і йти в Євросоюз, і розвивати туризм. Для цього Зеленський готовий швидкісну магістраль між Києвом і Кишиневом прокласти.

Про що ж домовилися президенти, і що від того матимуть люди

Кордони поліції та десятки правоохоронців в урядовому кварталі. До України із закордонним візитом прибула президент Молдови Майя Санду. Це перша зустріч очільників обох держав. Сторони сподіваються на перезавантаження та поглиблення відносин. Сама Санду неодноразово підтримувала Україну й наполягала на відновленні територіальної цілісності нашої держави.

Майя Санду, Президент Молдови:

Ми у Молдові підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє української держави.

Це перший закордонний візит Майї Санду як глави держави. До цього вона відвідувала Україну, коли очолювала уряд. У своїх інтерв'ю Санду стверджувала, що країни мають багато спільного, і можуть переймати досвід одна одної.

Майя Санду, Президент Молдови:

Я хочу, чтобы мы учились друг у друга, как построить демократические государства, которые работали бы на граждан, и я хочу чтобы наши страны вместе шли к нашим европейским целям.

Свою повагу до України Майя Санду виявила і під час огляду почесної варти. А далі дві години переговорів.

Шановна пані Президент, Майє Санду, дуже радий бачити Вас і Вашу делегацію.

Президенти домовилися, що пріоритетними галузями співпраці й розвитку буде енергетика, інфраструктура і транспорт. Санду та Зеленський домовилися розвивати транспортне сполучення, хочуть побудувати магістраль між столицями. А ще спростити умови транзиту та активізувати економічні відносини.

Майя Санду, президент Молдови:

Сьогодні ми домовилися з паном президентом про те, щоб вивести наші відносини на інший рівень стратегічного партнерства.

Обговорили і процес закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Членство в ЄС - це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають, оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС "Східне партнерство" для України та Молдови є принципово важливим отриманням вакцин ми докладно обговорили це питання з пані Санду.

Щоб краще координувати співпрацю, Зеленський та Санду домовилися створити спеціальну президентську раду. Очільники обох держав упевнені, що це допоможе в розробці спільної політики та у контролі за виконанням усіх домовленостей.