Зустріч на вищому рівні: про що домовилися президенти України та Молдови [ Редактировать ]
Перекритий урядовий квартал, посилена охорона. У Києві сьогодні висока гостя. Новообрана президент Молдови Майя Санду зустрілася з Володимиром Зеленським. Результат - низка підписаних документів. Україна та Молдова домовилися разом і боротися з пандемією, і йти в Євросоюз, і розвивати туризм. Для цього Зеленський готовий швидкісну магістраль між Києвом і Кишиневом прокласти.
Про що ж домовилися президенти, і що від того матимуть люди
Кордони поліції та десятки правоохоронців в урядовому кварталі. До України із закордонним візитом прибула президент Молдови Майя Санду. Це перша зустріч очільників обох держав. Сторони сподіваються на перезавантаження та поглиблення відносин. Сама Санду неодноразово підтримувала Україну й наполягала на відновленні територіальної цілісності нашої держави.
Майя Санду, Президент Молдови:
Ми у Молдові підтримуємо територіальну цілісність України і я відчуваю глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє української держави.
Це перший закордонний візит Майї Санду як глави держави. До цього вона відвідувала Україну, коли очолювала уряд. У своїх інтерв'ю Санду стверджувала, що країни мають багато спільного, і можуть переймати досвід одна одної.
Майя Санду, Президент Молдови:
Я хочу, чтобы мы учились друг у друга, как построить демократические государства, которые работали бы на граждан, и я хочу чтобы наши страны вместе шли к нашим европейским целям.
Свою повагу до України Майя Санду виявила і під час огляду почесної варти. А далі дві години переговорів.
Шановна пані Президент, Майє Санду, дуже радий бачити Вас і Вашу делегацію.
Президенти домовилися, що пріоритетними галузями співпраці й розвитку буде енергетика, інфраструктура і транспорт. Санду та Зеленський домовилися розвивати транспортне сполучення, хочуть побудувати магістраль між столицями. А ще спростити умови транзиту та активізувати економічні відносини.
Майя Санду, президент Молдови:
Сьогодні ми домовилися з паном президентом про те, щоб вивести наші відносини на інший рівень стратегічного партнерства.
Обговорили і процес закупівлі вакцини проти коронавірусу.
Володимир Зеленський, Президент України:
Членство в ЄС - це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають, оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС "Східне партнерство" для України та Молдови є принципово важливим отриманням вакцин ми докладно обговорили це питання з пані Санду.
Щоб краще координувати співпрацю, Зеленський та Санду домовилися створити спеціальну президентську раду. Очільники обох держав упевнені, що це допоможе в розробці спільної політики та у контролі за виконанням усіх домовленостей.
по теме
Це перша зустріч очільників обох держав за останні кілька років, і перший закордонний візит Майї Санду в якості президента
До Києва завітає новообрана президентка Молдови Мая Санду - це буде її перший офіційний візит до іншої країни
Во вторник, 12 января, по итогам встречи президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду было принято совместное заявление глав государств
Сьогодні у Києві відбудеться зустріч президентів України та Молдови. Володимир Зеленський побачиться з Маєю Санду, по обіді глави держав планують укласти низку двосторонніх угод
Безпека, євроінтеграція та реформи. Мая Санду розповіла, про що говоритиме з Володимиром Зеленським у Києві. Це, нагадаю, буде її перший міжнародний візит на посаді президента Молдови. Він запланований на 12 січня