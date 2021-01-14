Ученые из Боснии и Герцеговины вместе с медиками из Италии провели исследование, по результатам которого определили лучшие травы для борьбы с коронавирусом. Речь идет о растениях, которые предлагается использовать для приготовления чаев, передает newsyou.info.

Как оказалось, очень эффективна против подобных инфекций кожица граната. В ней содержатся вещества, которые вступая во взаимодействие с белками способствуют расщеплению частиц SARS-CoV-2. Помимо этого полезна лиственница, в которой содержится биофлавоноид дигидрокверцетин, помогающий бороться с коронавирусной инфекцией нового вида.

Также ученые рекомендовали использовать для приготовления лечебных чаев чернику и даже томаты. Помимо этого авторы научной работы напомнили о пользе зеленого чая. Этот напиток помогает бороться с вялостью и депрессией, а также уменьшает сонливость и придает сил, которые так необходимы при заражении коронавирусом. К тому же зеленый чай избавляет от отеков и помогает вывести лишнюю воду.

Немецкие ученые согласны с коллегами. Они вообще внесли зеленый чай в Топ-3 напитков, способных бороться с коронавирусом. При 5-минутном контакте с титрами SARS-CoV-2 их инфекционность снизилась на 80%. При этом против вирусов обычного гриппа данный напиток оказался еще более эффективным.

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