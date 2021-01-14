На Поліссі - обшуки: поліція шукає місцевих бурштинокопачів [ Редактировать ]
Війна за бурштин. На Поліссі - облави. Силовики третій день проводять зачистку в селах, де місцеві нелегально видобувають камінь.
Спецпризначенці проводять і обшуки в будинках старателів, і прочісують чорні клондайки. У бурштиновий рейд разом із ними вирушила й наша Сніжана Сидорук. Які результати спецоперації - подивіться.
П'ята ранку. Відділення поліції в Зарічному. Звідси силовики вирушають у бурштиновий рейд - разом із нашою знімальною групою. Їдемо в село Борове. До нього - лише 35 кілометрів, та подолати їх вдається за дві години. Поки доїхали - розвиднілося. А на світанку - почалися обшуки.
Вадим Ошурко, житель села Борове:
Я є хазяїн цього дома. Мене схватили, заламали - одкинули. І принесли монтіровки вже двера вскривають. Що вони хочуть - я без понятія.
Слідчі та прокурори шукають бурштин і знаряддя видобутку. Перевіряють кілька дворів. Кажуть - мають докази, що господарі "грішать" незаконним промислом. Ті - все заперечують. А ще кажуть: про обшуки знали.
Василь Ошурко, житель села Борове:
Бо по селі говорять, що завтра там буде, тай все. Але не було шо й хавати. Ніхто нишо не хавав, не готовився. Приїхали - там матера вилякали, а хай дивляться - пожалуйста.
За оперативною інформацією, саме тут, у Боровому, більшість жителів нелегально видобувають бурштин. У селі, яке розташоване в глибинці Полісся, іншої роботи немає. Тож виживають як можуть, каже сільський староста. Та після свят ще на промисел не виходили.
Микола Калюта, староста села Борове:
Заре зима. Заре люди всі стоять вдома, ніхто не працює.
- А літом працювали на клондайках? - Ну літком як получається людям. - Даремно правоохоронці сьогодні приїхали до Вас? - Думаю що даремно. - А часто вони приїжджають? - Ну приїжджають. - Що роблять? - Ну такі обшуки.
Правоохоронці все-таки знаходять мотопомпу. Її власники - втекли.
Євген Кузло, т.в.о. начальника Зарічненського відділення поліції:
Мотор кустарного виробництва був ними залишений, а самі вони зникли, як бачите відпало колесо.
Та поки поліція конфісковує обладнання, збираються місцеві.
- Ви хочете нам получається завадити нашій діяльності законні. - Що ви тут робите. - Просто стоять. - То їдьте, будь ласка, звідси.
До різких дій поліщуки не вдаються. Мотопомпу ж вантажать, щоб завезти на склад, що вже й так завалений таким добром.
Їдемо на клондайк в машині.
Зараз знаходимося поблизу села Річки, копачів зараз немає. На даний момент копачі повтікали при виїзді працівників поліції. Затримати зараз нікого не вдалося.
Ми дістаємося до одного з місць видобутку. Тут самотньо стоїть мотопомпа та пожежні рукави. Всюди - сліди розмивів та рови, з яких качають воду. Поруч - нашвидкуруч зроблений намет для відпочинку старателів. Зараз тут порожньо.
А ще кілька років тому на цьому місці працювали сотні мотопомп і тисячі копачів.
Це відео у 2016 облетіло інтернет. Про бурштинову лихоманку на Рівненщині тоді дізналася вся країна. У це важко повірити, але колись тут був непрохідний ліс. Масштаби знищення природи - вражають.
Це один із так званих клондайків. Розташований він між селами Річки та Кухітська Воля. Тут сотні знищених гектарів землі, і все це - наслідок роботи незаконних копачів.
І такий клондайк в області не один. Ось такий вигляд з висоти пташиного лету має урочище "Хворозбит" поблизу білоруського кордону. Копачів зараз тут теж немає. Скрізь - ями з водою. Правоохоронці кажуть: тут ще напередодні активно йшов намив.
Руслан Стрельбіцький, заступник начальника ГУ Нацполіції у Рівненській області:
Близько 10 мотопомп працювали вчора. По результатах огляду урочища ми бачили самостійно виявили 8 помп.
Бурштинове Полісся лихоманить уже третій день. Масштабна операція силовиків триває. До рейдів залучили спецпризначенців, нацгвардійців та весь опер штаб. У перший день облави в селі Єльне пожежні рукави та мотопомпи правоохоронці вивозили вантажівками і тракторами.
Спецоперація вкотре засвідчила - нелегальний видобуток припинити важко. І хоча є закон про бурштин, та перевести в легальну площину ринок, де крутяться мільярди, поки що не вдається.
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