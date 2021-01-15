Локдаун в Украине: Ляшко объяснил запрет на продажу товаров [ Редактировать ]
Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами. Об этом в заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.
"Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.
Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.
"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.
Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.
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Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации