Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами. Об этом в заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

"Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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