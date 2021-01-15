Ми продовжуємо розповідати про відпочинок українців за кордоном під час локдауну і один з єгипетських курортів - Марса-Алам, який став популярним серед наших туристів. Там наші співвітчизники навчають єгиптян розмовляти українською та готувати борщ.

Зараз у цьому готелі відпочивають майже три сотні українців. Від початку карантину їх тут побувало понад три тисячі. Через таку кількість наших співвітчизників курорт зазнав деяких змін.

Персонал курортів почав завзято вивчати українську мову:

Ласкаво просимо до Марса-Аламу. Доброго дня, любі українці. - Слава Україні!

Алекс пропонує туристам спа-процедури і масаж. Коли українців у готелі побільшало - чоловік взявся вивчати нашу мову, аби краще розумітися з клієнтами.

Алекс, працівник спа-салону:

Я маю різні масажі, я маю пропозиція, я маю добра знижка, туристська Україно. Так, ок, добре.

Українці товариські і приязні. Коли я починаю спілкуватися українською, і не знаю деяких слів - вони допомагають мені.

Обмінюватися досвідом і мовами - поширена практика, - розповідають досвідчені мандрівники.

Ігор Захаренко, директор туристичної фірми "Феєрія мандрів":

Вони почали вчити українську мову - хтось менше, хтось більше. І одразу стали популярними, вони ж слідкують у мережах. Ну і звісно, це приємно нам, приємно гостям, люди по-іншому це сприймають. Але, в той же час ми просимо наших туристів говорити хоч декілька слів арабською мовою, а також поправляти місцевих, коли кажуть нам "спасибо" замість "дякую".

У Марса-Аламі почали цікавитися не лише нашою мовою і культурою, а і традиційними стравами. Після того, як наші кухарі провели майстер-клас з приготування борщу - його почали подавати у ресторані готелю.

Мы очень часто бываем в Египте и это первый отель, в котором мы встретили украинский борщ. На отдыхе всегда не хватает именно борща.

Українське до вподоби і єгиптянам. Тож вони залюбки заводять знайомства і мріють побувати на батьківщині своїх нових друзів.

Ешлі, аніматор:

Вони люблять відпочивати, тому що багато працюють в себе вдома. І вони трошки божевільні, але це в гарному сенсі, не в поганому. І це люди, які цінують те, що ти робиш.

Безпечно і напряму зі столиці українці можуть літати до Марса-Алама до середини травня.