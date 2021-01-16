Участники съезда Христианско-демократического союза Германии (ХДС), 16 января, вместо канцлера Ангелы Меркель избрали новым председателем партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армина Лашета. Его кандидатуру поддержали во втором туре голосования участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда ХДС.

Стоит отметить, что его соперниками в борьбе за пост председателя партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию были:

вернувшийся из бизнеса в политику бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц

глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген

Во втором туре голосования участвовали Лашет и Мерц.

фото: dw

Формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии.

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Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.

Считается, что Лашет является якобы человеком Меркель и долгое время был фаворитом кампании по выборам председателя ХДС. Но его рейтинг, немного просел в условиях коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.

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Как ранее сообшалось, Меркель выступила с последним обращением в качестве канцлера. Она отметила, что именно 2020 год был самым трудным за время ее 15-летнего руководства,также она поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса.

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