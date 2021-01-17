У Харкові жителі вийшли з гаслами проти охоронців парку [ Редактировать ]
Який сенс в гарних парках, якщо тебе в них б'ють - з такими гаслами прийшли сьогодні харків'яни в міський сад імені Шевченка. Наприкінці грудня - охорона парку побила хлопця.
Містяни вимагають розірвати угоду з фірмою, що охороняє парк. Бо за останній рік це вже третій випадок, коли охоронці б'ють відвідувачів. Більше розкаже Світлана Шекера.
Борис Фурсов - останні півтора року живе в Ізраїлі. До Харкова за цей час приїхав вперше. 29 грудня прогулювався садом Шевченка. Для гарного кадру вирішив спуститися до рівчака - не знав, що це дно змерзлого фонтану.
Борис Фурсов, постраждалий відвідувач саду Шевченка:
Ну и меня сразу попросили вылезти из фонтана, я вылез, извинился.
Та піти геть Борису не дали охоронці. Наполегливо попросили пройти до їхнього будиночку.
Борис Фурсов, постраждалий відвідувач саду Шевченка:
Они меня били по телу, по ребрам. Нанесли удар ногой по коленам. Ну и там очень грубо затащили таким образом, что я об стену ударился головой просто.
В будинку для охоронців Бориса тримали більше години. Він викликав поліцію та адвоката. Правоохоронці - відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". А сам Борис прийшов сьогодні у сад, просить відгукнутися свідків свого побиття. Підтримати Бориса із плакатами, попри 20 градусний мороз, зібралися кількадесят харків'ян.
Дар'я, жителька Харкова:
Вже мінімум втретє в черговий раз когось побили в цьому парку представники охорони, і це тільки той раз, який набув розголосу. І ну ніхто не знає, скільки ще таких разів могло бути, ніхто не знає, скільки ще таких разів може повторюватися, і звичайно, ніхто не хоче, щоб подібне повторювалося.
Ще одного хлопця побили кийками, постраждала і пара - за те, що закрилися в туалеті. Дівчині насправді було погано, а хлопцю пошкодили тоді хребет.
Анжела Дуда, жителька Харкова:
Я не впевнена, що завтра я прийду, буду гуляти по парку, відпочивати, і до мене не застосують силу якась охоронна організація. Я вважаю, що навіть якщо людина зробила якесь правопорушення, ніхто не може її силоміць примушувати до якихось дій.
А ці люди прийшли захищати охоронців саду. Кричать, намагаються зірвати акцію.
Мы хотим, мы хотим, чтобы он показал побои.
Это всё фейки, понятно вам или нет! А охрана нормальная.
Вы приходите, как стадо! Если там забора нет, значит, туда надо лезть. А обойти по дороге у вас ума даже не хватает!
Керівниця охоронної компанії запевняє - ніхто Бориса не бив. І навіть називає постраждалого провокатором, якого замовили конкуренти.
Наталія Кучинська, директорка охоронної компанії:
Какие там у него побои снял, что он снял и кто его бил, я не знаю.
Ну возможно, где-то его подтягивали либо. Ну опять же, его ж еще надо было вытянуть оттуда. Он отказывался изначально.
Учасники мітингу - зібрали підписи, адресовані мерії, із вимогою розірвати договір із охоронною фірмою. На знак протесту - хлопці ще раз спустилися й пройшлися по дну замерзлого фонтану.
Выйдите с бассейна, пожалуйста!
по теме
Заблокована міжнародна траса й кілометрові затори. Жителі міста Лубни перекрили дорогу Київ-Харків. На післяноворічний протест людей вивели платіжки за газ
Загальна кількість хворих у світі вже перетнула позначку у 95 мільйонів людей. При цьому, досі залишається мінімум 10 держав, куди нова хвороба не дійшла. Принаймні офіційно
У Харкові розгортається скандал навколо чинності нової міської влади - чи законно Геннадій Кернес ще в грудні набув повноважень міського голови - не приносячи присягу
Но Секретная служба продолжала предупреждать его
Війна за бурштин. На Поліссі - облави. Силовики третій день проводять зачистку в селах, де місцеві нелегально видобувають камінь