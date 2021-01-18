30 річного киянина, якого дві доби вважали зниклим безвісти, знайшли мертвим. Його тіло та автівку виявили у лісосмузі за селом Любимівка, що на Київщині.

У вбивстві підозрюють місцевого мешканця. Як з'ясувало слідство, чоловік заборгував жителю Києва чималу суму грошей, але віддати не зміг і боявся, що той зашкодить його рідним. Тому призначив зустріч кредитору, а коли той під'їхав - розстріляв його з обрізу. Підозрюваному загрожує щонайменше 7 років за ґратами.