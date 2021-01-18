Навіть у сніг і мороз серфінгісти у Німеччині знаходять можливість підтримувати форму

Навіть у сніг і мороз серфінгісти у Німеччині знаходять можливість підтримувати форму. Вони підкорюють крижані хвилі Айсбаху у Мюнхені. Завдяки скелі, течія річки утворює великі буруни. І щоби здійнятися на них, до столиці Баварії приїздять спортсмени звідусіль. Їх не відлякує навіть справжня зимова погода.

Щоправда, таблички на березі ріки застерігають - випробовувати свою майстерність тут можна лише дуже досвідченим серфінгістам.